Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak\'tan Ramazan Bayramı Mesajı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Rektör Çolak, yayınlamış olduğu bayram mesajında, "Bayramlar toplumumuzda birlik ve beraberliğin, dayanışma ve merhamet duygularının pekiştiği özel günlerdir. Güzellik ve iyilikleri paylaştığımız, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan Ayı'nı tamamlayarak, erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığımız Ramazan Bayramı elbette ailemiz, akrabalarımız, komşularımız ve dostlarımızla birlikte yaşandığında daha anlamlı olmaktadır. İnsani değerlerin hızla zayıfladığı bir dünyada dayanışma ve yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı bayram günleri bizlere yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. İnsan olmanın erdemini ve hikmetini bizlere hatırlatan bayramlar bir yandan da üzüntü ve kaygılarımızdan uzaklaştığımız huzur ve coşku günleridir. Bu düşüncelerle Üniversitemiz mensupları ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm İslam Alemi'ne sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR