Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri yüzde 20 zamma rağmen pancar taşımayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri yüzde 20 zamma rağmen pancar taşımayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri yüzde 20 zamma rağmen pancar taşımayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan nakliyeciler, yüzde 20 zammı yetersiz bularak pancar taşımayacaklarını duyurdu. Fabrika girişinde basın açıklaması yapan nakliyeciler, mazotun 100 liraya yükseldiğini belirterek ücretlerin düşük olduğunu söyledi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan nakliyeciler, ücretlerine yapılan yüzde 20 zammın yetersiz olduğunu belirterek, fabrikaya şeker taşımayacaklarını duyurdu. Fabrika girişinde toplanarak basın açıklaması yapan nakliyeciler, "Hakkımızın bize verilmesini istiyoruz" dedi.

Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri, taşıma ücretlerine yapılan yüzde 20'lik zammı yetersiz buldukları için fabrika girişinde toplanarak basın açıklaması yaptı. "Fark yoksa pancar da yok" diyen nakliyeciler, mazotun 100 liraya yükseldiğini hatırlatalarak, fabrikanın verdiği nakliye ücretinin çok düşük olduğunu ifade etti.

"YÜZDE 10-20 ARTIŞ OLDU"

Fabrika önünde toplanan nakliyecilerden Ali Burçin Baykara, "Nakliye fiyatlarımızın yükseltilmesini istiyoruz. Burada fabrika müdürlerimizle görüşmelerimiz doğrultusunda nakliyelerin yükselmeyeceği söylendi. Biz de çiftçilerle fark talebinde bulunacağız. Hakkımızın verilmesini istiyoruz. Geçen yıla nazaran yüzde 20, yüzde 10 artış oldu. Biz en az bunun yüzde 40, yüzde 50 olmasını bekliyorduk. Mazot maliyetleri karşısında çok düşük kaldı" dedi.

Baykara, geçen yıl 160 lira aldıkları yer için aldıkları ücretin 170 liraya çıktığını belirterek, "Bunun 200 liranın altına düşmemesi lazım" diye konuştu.

Nakliyecilerden Abdullah Kardeş de çiftçilerin de fabrikanın da nakliyecileri anlamadığını söyleyerek, "Her sene aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Önceden artan mazot enflasyonuyla çiftçilere dağıtılan nakil miktarları birbirini tutuyordu. Çok cüzi miktarda çiftçinin cebinden para çıktığı için çiftçiyle kamyoncular karşı karşıya gelmiyordu. Şimdi kamyoncular olarak biz mesela çiftçilerden talep ediyoruz. Çiftçiler de bu talebimizi reddediyor. Haliyle onlar da doğal olarak cebinden çok para çıkmasını istemiyorlar" şeklinde konuştu.

Kardeş, 20 lira farkla kamyonunu fabrikaya getiremeyeceğini ifade ederek, "Enflasyon arttı, mazot arttı. Verdikleri nakliyeler çok cüzi bir miktar. Komik yani verdikleri rakamlar. Ben geçen sene çektiğim yerden bana 40 lira-20 lira fark vermiş. 20 lira farkla zaten benim arabam buraya gelmiyor ki" dedi.

"ŞAKA GİBİ ZAM YAPTILAR"

Ücretlere yapılan zammı "şaka gibi" diyerek tanımlayan Şahin Aktepe ise, "Sevinç köyü buraya 15 kilometre, 141 lira para yazmışlar. 141 lira, 30 tonda hesapladığınız zaman 4 bin lira para yapıyor. 4 bin lirayla bu kamyoncu ne alabilecek? Ne borç ödeyebilir, ne lastiğini alabilir. Lastiğin tanesi 25 bin lira, sigorta, kasko keza. Bu pancar hiçbir şekilde buraya gelmeyecek. Sadece ben değil, kimse pancar getirmeyecek. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
EskişehirEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar 6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
İstanbul uçağında akılalmaz olay Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:26
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası 51 firmadan 34’ü “Kaşe ve imzalar bizim değil“ dedi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 13:32:00. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri yüzde 20 zamma rağmen pancar taşımayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei