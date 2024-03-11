Eskişehir Senfoni Orkestrası'nın Senforock Konseri Biletleri İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

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Konserleri kapalı gişe sahnelenen Eskişehir Senfoni Orkestrası'nın düzenli olarak programına aldığı Senforock Özel Konseri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bilet kuyrukları oluşturuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası, şef Musa Göçmen yönetiminde Anadolu Rock müziği ile Senfonik müziği harmanladığı "Senforock" konserlerini geçen yıllarda da birçok kez dinleyiciyle buluşturmuştu. 15 Mart Cuma günü peş peşe iki ayrı konser verecek Senfoni Orkestrası'nı dinlemek isteyen vatandaşlar, bu yıl da biletlerini almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.