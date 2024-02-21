Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Mamure Camii'nde Sabah Namazı Buluşması Düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Mamure Camii'nde Sabah Namazı Buluşması Düzenledi

Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Mamure Camii\'nde Sabah Namazı Buluşması Düzenledi

Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Mamure Camii'nde düzenlediği sabah namazı buluşmasında, İl Müftüsü Bekir Gerek'in katılımıyla birlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve cemaate hitaben bir konuşma gerçekleştirildi. Buluşma sonunda katılımcılara çorba ikram edildi ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

21.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Mamure Camii'nde sabah namazı buluşması düzenledi.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in katıldğı sabah namazı buluşması, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından cami görevlileri tarafından tesbihat ve tezkirat yapıldı. Namazın sonunda İl Müftüsü Bekir Gerek, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. Gerek, sabah namazının faziletlerinden bahsederek, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Gerek, ayrıca, ülke ve milletin huzur ve selameti için dua etti. Buluşmanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi. Vatandaşlar, sabah namazı buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Müftülüğüne ve Tepebaşı İlçe Müftülüğü'ne teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Mamure Camii'nde Sabah Namazı Buluşması Düzenledi - Son Dakika
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