Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti

Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti
14.07.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentteki 15 Temmuz gazilerini ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentteki 15 Temmuz gazilerini ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz; Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte anlamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, hain darbe girişimi sırasında İstanbul ve Marmaris'te yaralanarak gazi olan Özcan Çetinkaya, Nusret Bayar ile polis memurları Burak Güzel ve Uğur Göküz'ü evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Yılmaz ayrıca, ziyaretlerin anısına gazilere plaket takdim etti.

"15 Temmuz destanı gazilerimizin kahramanlığı sayesinde yazıldı"

Tüm vatandaşları Valilik Meydanı'nda yapılacak anma etkinliklerine davet eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümüne girildi. O gece aziz milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde demokrasisine, devletine ve vatanına sahip çıktı. 15 Temmuz destanı, 251 şehidimizin fedakarlığı ve gazilerimizin kahramanlığı sayesinde yazıldı. Sizinle gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Gaziler ve aileleri ise anlamlı günlerde hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Vali Yılmaz'a ve protokol üyelerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

18:24
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:04:02. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.