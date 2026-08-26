Eskişehir Valisi Esnafı Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, esnafı ziyaret ederek hem işletmeciler hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İki Eylül ve Süleyman Çakır caddelerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı'nın da eşlik ettiği Vali Yılmaz, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Yılmaz, şehrin ticari hayatına önemli katkılar sunan esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diledi.