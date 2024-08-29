Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Aksoy mesajında, "Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Ateşkesi ve Sevr Antlaşması hükümlerince vatanımızın işgal edilmek istenmesi üzerine, Türk Milleti Büyük Atatürk önderliğinde vatan topraklarının kurtarılması amacıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla ilk adımı atılan bağımsızlık mücadelesi, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı ile amacına ulaşmış ve zaferle sonuçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu tüm dünyaya duyuran 30 Ağustos Zaferi, tarihimizin akışını değiştiren, her zaman gururla andığımız kahramanlık destanıdır. Tarihte parlak zaferlere imza atan kahraman ordumuz, bölgesinde bir güç ve istikrar unsuru olarak ülkemizin saygınlığını artırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vatan savunmasında ve uluslararası görevlerdeki başarılarıyla iftihar ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda milletimize eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve O'nun silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bundan 102 yıl önce olduğu gibi cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ordumuz ve milletimiz, birlik ve dirliğimizi hedef alanları bertaraf ederek gelecekte emin adımlarla ilerleyecektir. Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü en içten duygularla kutluyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına ve vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR