Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Türk Milleti'nin Kurtuluş Savaşı ile elde ettiği zaferi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını vurgulayan Vali Aksoy, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anarak, birlik ve dirliğimizin gelecekte de devam edeceğini belirtti.

29.08.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Aksoy mesajında, "Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Ateşkesi ve Sevr Antlaşması hükümlerince vatanımızın işgal edilmek istenmesi üzerine, Türk Milleti Büyük Atatürk önderliğinde vatan topraklarının kurtarılması amacıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla ilk adımı atılan bağımsızlık mücadelesi, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı ile amacına ulaşmış ve zaferle sonuçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu tüm dünyaya duyuran 30 Ağustos Zaferi, tarihimizin akışını değiştiren, her zaman gururla andığımız kahramanlık destanıdır. Tarihte parlak zaferlere imza atan kahraman ordumuz, bölgesinde bir güç ve istikrar unsuru olarak ülkemizin saygınlığını artırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vatan savunmasında ve uluslararası görevlerdeki başarılarıyla iftihar ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda milletimize eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve O'nun silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bundan 102 yıl önce olduğu gibi cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ordumuz ve milletimiz, birlik ve dirliğimizi hedef alanları bertaraf ederek gelecekte emin adımlarla ilerleyecektir. Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü en içten duygularla kutluyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına ve vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
15:54 Hollywood’un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
15:34 Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’daki ilk maçı belli oldu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu
15:34 Galatasaray’da istifa depremi Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor
15:29 Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor
15:21 Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:18 Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 11:13:25. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement