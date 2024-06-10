Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başkanlığında Toplantıya Katıldı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir eşliğinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlene toplantıya katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, düzenlenen İl Valileri, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Vali Aksoy'a Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir eşlik etti. - ESKİŞEHİR