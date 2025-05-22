Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mihalıççık İlçesi\'nde İncelemelerde Bulundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, muhtarlar toplantısına katılmak amacıyla ziyaret ettiği Mihalıççık İlçesi'nin önemli noktalarında incelemelerde bulundu.

Vali Aksoy, ilk olarak Mihalıççık Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Ardından, Sorkun Köyü'ne giden Vali Aksoy, çömlek üretimi yapılan atölyeye ziyarette bulundu. Üretim yapan kadınlarla sohbet eden Vali Aksoy, çömlek yapımına dair detaylarla ilgili bilgi aldı. Programının devamında Vali Aksoy, Kuş Evli Cami'ne ve Gürleyik Şelalesi Tabiat Parkı'nı gitti. Şehit Astsubay Cihangir Yaman'ın aile evine de misafir olan Vali Aksoy, Çarşı Cami'nde incelemelerde bulunmasının ardından Mihalıççık Kültür Evi'nde muhtarlarla bir araya gelerek toplantı yaptı.

"Hedefimiz, turizmden daha fazla pay alabilmek"

Gürleyik Şelalesi Tabiat Parkı'nda programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Aksoy, "Biz her ay düzenli olarak bir ilçemizde muhtarlarla buluşuyoruz. İl ve bölge müdürlerimizle muhtarlarla bir araya gelerek, onların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek için çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede de Mihalıççık İlçemizde bulunuyoruz ve buraya gelmişken de ilçemizin önemli noktalarını gezme fırsatımız oldu. Şu anda Gürleyik Şelalesi'ndeyiz. Burası koruma altında olan doğal sit alanı, önemli bir merkezimiz. Burada incelemeler yaptık ve nasıl daha iyi bir konumda olabileceği konusunda ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye'nin birçok bölgesi oldukça önemli değerlere sahip. Eskişehir ili de bunlardan biri ve ilimizin her noktasında çok önemli, doğal ve arkeolojik alanlarımız var. Bunların turizmde daha fazla tanınması, daha fazla turistin bölgemize gelmesi adına önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Hedefimiz, turizmden daha fazla pay alabilmek. Bu anlamda yürütülen çalışmaları ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Muhtarlarımızı il merkezimize kadar yormuyoruz, ayaklarına kadar giderek kendilerini dinliyoruz"

Muhtarların vatandaşlara en yakın olan seçilmiş ve demokrasinin beşiği denilebilecek kişiler olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Onların bize aktaracağı sorunları yerinde dinlemek, muhtarlarımızı il merkezimize kadar yormadan, bizler onların ayağına kadar giderek bir anlamda ilçelerimizde bütün il ve bölge müdürlerimizle beraber kendilerini dinliyoruz. Bize aktardıkları sorunlar konusunda hemen çözüm üretebileceklerimiz varsa, onlara çözüm üretiyoruz. Yatırım programına alınması gerekenler varsa, onları ilgili kurumlarımıza aktarıyoruz. Üzerinde çalışmamız gerekenler varsa, koordinasyonu gerektiren hususlar varsa, ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, halkın sorunları varsa, onlara çözüm üretmek adına çalışmalar ortaya koymak." - ESKİŞEHİR