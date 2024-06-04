Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen için Taziye Mesajı Paylaştı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kayseri'de uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen için taziye mesajı paylaştı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde düştü. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen ve Hava Pilot Albay Uğur Yıldız şehit oldu. İzmir'de bulunan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli olan ve eğitim uçuşları için görevlendirme ile Kayseri'ye giden Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehadet haberi, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit için sosyal medya hesabından taziye mesajı içeren bir gönderi paylaştı. Hüseyin Aksoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kayseri'de eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu şehit düşen Eskişehir Çiftelerli Pilot Albay Gökhan Özen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, şehrimize, aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." - ESKİŞEHİR