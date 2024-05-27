Eskişehir Valisi THK Havacılık Eğitim Merkezi\'ni ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte gerçekleştirildiği İnönü ilçesini ziyaretinde THK Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Çeşitli incelemelerde bulunan Vali Aksoy, Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Yılmaz ve personelden çalışmalar hakkında bilgi alırken, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından parke taşıyla yapılan yolu inceledi. - ESKİŞEHİR