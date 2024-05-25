Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un adı Samsun'da bir bulvara verilecek - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un adı Samsun'da bir bulvara verilecek

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'un adı Samsun\'da bir bulvara verilecek

Eskişehir Vali Hüseyin Aksoy'un adı, eski görev yeri olan Samsun'da bir bulvara verilme teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylamaya sunuldu. Teklifin oy birliği ile kabul edilmesiyle, Vali Hüseyin Aksoy'un adı 2010-2014 yılları arasında görev yaptığı Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'ndeki bulvara verilecek. Samsun'da Vali Aksoy'a gösterilen vefa hem kentte hem de Eskişehir'de olumlu karşılandı.

25.05.2024 10:40  Güncelleme: 10:45
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un adı, 2010-2014 yılları arasında görev yaptığı Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'ndeki bulvara verilecek.

Eskişehir Vali Hüseyin Aksoy'un adı, eski görev yeri olan Samsun'da bir bulvara verilme teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylamaya sunuldu. Teklifin oy birliği ile kabul edilmesiyle, Vali Hüseyin Aksoy'un adı 2010-2014 yılları arasında görev yaptığı Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'ndeki bulvara verilecek. Samsun'da Vali Aksoy'a gösterilen vefa hem kentte hem de Eskişehir'de olumlu karşılandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un adı Samsun'da bir bulvara verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un adı Samsun'da bir bulvara verilecek - Son Dakika
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