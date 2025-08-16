Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'un Projeleri

Aydın Valiliği'nin ardından 16 Ağustos 2023 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başlayan Hüseyin Aksoy, yürüttüğü projeler ile şehrin gelişimine önemli katkılar sağladı.

Uzun yıllardır birçok ilde görev yapan Hüseyin Aksoy, 2020 yılında atandığı Aydın Valiliği'nde 3 yıl 2 ay bu görevi yürütmesinin ardından Eskişehir'e geldi. 9 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği'ne atanan Vali Aksoy, 16 Ağustos 2023 tarihinde göreve başladı. Sosyal, kültürel ve güvenlik odaklı projelerle şehrin gelişimine önemli katkılarda bulunan Vali Aksoy, yaptığı saha çalışmalarıyla vatandaşların da gönlünü kazandı. - ESKİŞEHİR