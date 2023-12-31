 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yılbaşı Akşamı Görev Yapan Güvenlik ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yılbaşı Akşamı Görev Yapan Güvenlik ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı akşamı görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Vali Aksoy ayrıca, trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların da yeni yılını kutlayarak, çocuklara hediye dağıttı. Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarında alınacak güvenlik tedbirlerinde yaklaşık 2 bin 600 polis ve jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanının görev alacağı öğrenildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yılbaşı Akşamı Görev Yapan Güvenlik ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti
31.12.2023 - 21:12,
Abone Ol

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı akşamı görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıla görevi başında giren güvenlik ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Eskişehir- Kütahya karayolunda bulunan polis kontrol noktasını, Eskişehir- Seyitgazi karayolunda bulunan jandarma kontrol noktasını, İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ni ziyaret eden Vali Aksoy, 2024'e görevi başında girecek personelin yeni yılını tebrik etti. Vali Aksoy ayrıca, trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların da yeni yılını kutlayarak, çocuklara hediye dağıttı.

Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarında alınacak güvenlik tedbirlerinde yaklaşık 2 bin 600 polis ve jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanının görev alacağı öğrenildi.

"Güvenlik, sağlık ve itfaiye hizmetleri 24 saat görev başında"

Kent genelinde polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personelinin 24 saat esası ile görevleri başında olduğunu belirten Vali Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşını halkın güven ve huzur içerisinde geçirebilmeleri için ilgili birimlerimizin yoğun gayretleri var. Özellikle güvenlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, itfaiye hizmetleri 24 saat esasına göre tatil olmadan verilmesi gereken hizmetler. Bizde bugün görev başında olan polis uygulama noktasında ki polislerimizi ziyaret ettik. Bir başka yolda ki uygulama noktasında görev yapan jandarmamızı ziyaret ettik. Akabinde itfaiye teşkilatımızı ziyaret ettik. Şimdi de 112 Acil Hizmet Servisi sunan birimimizi ziyaret ettik. Buralarda ki arkadaşlarımız bugün Eskişehir halkının huzur ve güvenliği için sağlığı için görev başındalar. Herhangi bir durumla karşılaşıldığında anında müdahale edebilmek adına görevlerini sürdürüyorlar. Ailelerinden uzak bu yılbaşını görevlerinin başında geçirecekler. Bizlerde çalışma arkadaşlarımızla onları ziyaret ederek, onların yeni yılını kutladık. Kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyoruz. Özellikle Eskişehir'de halkın huzur ve güven içerisinde yılbaşını geçirebilmeleri için başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere her kurumumuz kendi görev alanına giren alanlarda çalışmalarını ortaya koydular. Temennimiz huzurlu bir yılbaşı geçirip, 2024'e daha iyi bir şekilde girebilmek. Ben bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. 2024'ün, 2023'ten daha iyi bir yıl olması temennisini iletmek istiyorum."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir Valiliği, Hüseyin Aksoy, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yılbaşı Akşamı Görev Yapan Güvenlik ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yılbaşı Akşamı Görev Yapan Güvenlik ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement