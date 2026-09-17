Eskişehir Valisi, Odunpazarı\'ndaki Sühreverdi türbesini ziyaret etti

Eskişehir Valisi, Odunpazarı'ndaki Sühreverdi türbesini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Şeyh Şehabettin Sühreverdi Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Vali Yılmaz'ı türbede Eskişehir Sertürbedarı ve Alemdarı, ETÜD Başkanı Ali Mehmet Levent karşıladı; ziyarette dua edilip Kur'an okundu ve dernek başkanı tarafından bilgi verildi.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Şeyh Şehabettin Sühreverdi Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.
Vali Yılmaz'ı Eskişehir Sertürbedarı ve Alemdarı, Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanı Ali Mehmet Levent karşıladı. Tarihi Odunpazarı bölgesinde olan türbeyi ziyaret eden, dua edip fatura okuyan Vali Erdinç Yılmaz'a, Dernek Başkanı Mehmet Levent Başerdem tarafından bilgi verildi.
Kaynak: İHA
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