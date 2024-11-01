Vali Aksoy, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aksoy, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aksoy, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün ailesini Seyitgazi İlçesinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Vali Aksoy, şehidin fedakarlığının unutulmayacağını belirtti ve devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

01.11.2024 10:47
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde 14 Nisan 2001 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından haince pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün Seyitgazi İlçesindeki ailesini ziyaret etti.

Bir dizi program için Seyitgazi İlçesinde bulunan Vali Hüseyin Aksoy, Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde 14 Nisan 2001 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından haince pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün Seyitgazi İlçesi Ayvalı Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek sağlıklı ömürler diledi.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette şehidin babası Mehmet Üngör ve annesi Hacer Üngör ile bir araya gelerek, ailenin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Vali Hüseyin Aksoy, şehit Kamil Üngör'ün vatan için yaptığı fedakarlığın unutulmayacağını ve her zaman minnetle anılacağını ifade ederek devlet ve milletimizin, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olacağını söyledi. Hüseyin Aksoy, beraberindekiler ve şehidin ailesi ile birlikte şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör için dua ettikten sonra ziyaretini sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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