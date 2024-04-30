Eskişehir Valisi Trafikte Daha Duyarlılık İstedi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bütün vatandaşları trafikte daha duyarlı olmaya davet ederek, "Trafik kazalarının kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğu bilinmelidir" diye belirtti.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Hüseyin Aksoy, "Aralıksız paylaştığımız ortak kullanım alanlarımızdan biri de yollarımızdır. Yollarımız, canımızın ve malımızın emanet edildiği yerlerdir, toplumun hayat damarlarıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mayıs ayının ilk haftası vatandaşlarımızda trafik bilinci oluşturmak, maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek amacıyla 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' olarak kutlanmaktadır. Günümüzde artan nüfus ve taşıt sayısı nedeniyle çağımızın en önemli konularından biri de trafik güvenliğidir. Kural ihlalleri, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle meydana gelen kazalarda binlerce kişi hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Trafik kazalarının kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğu bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

"Bütün vatandaşlarımızı trafikte daha duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Eskişehir'de karayolları trafik güvenliğiyle ilgili olarak trafik ekiplerinin şehrin genelinde yapmış oldukları uygulamalar ve denetimlerle gece gündüz demeden trafik düzenini ve emniyetini sağlayarak kazaların önlenmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Aksoy, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kazasız ve güvenli bir yolculuk sağlamak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Trafik denetimlerine ilişkin haftalık bültenleri Valiliğimiz sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşıyoruz. Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara riayet etmeye davet ediyor, güvenli kazasız günler temennisiyle tüm vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerimizin 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutluyorum. Günün 24 saati yollarımızın güvenliği için çalışan tüm trafik personelimize teşekkür ediyorum. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sorumlu ve bilinçli davranarak trafik kurallarına uyan, hayat kurtaran tüm vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum." - ESKİŞEHİR