Eskişehir Valisi Yılmaz’dan Azerbaycan’ın Zafer Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Valisi Yılmaz’dan Azerbaycan’ın Zafer Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü yeniden sağladığı 8 Kasım Zafer Günü’nü yayımladığı anlamlı mesajla kutladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağladığı 8 Kasım Zafer Günü'nü yayımladığı anlamlı mesajla kutladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği tarihi zaferin ve toprak bütünlüğünü tam olarak tesis edişinin yıl dönümü münasebetiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sözlerine şair Ahmed Cavad'ın "Azerbaycanım" şiiriyle başlayan Vali Yılmaz, Karabağ zaferinin Türk dünyası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Zaferin arka planındaki sarsılmaz iradeye dikkat çeken Vali Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Azerbaycan'ın vatan toprağı Karabağ'da kazandığı muazzam zaferin gururunu, 'Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla yüreğimizde taşıyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tam olarak tesis edişinin yıl dönümünde, 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun! Bu zafer; bir milletin asırlardır sönmeyen bağımsızlık ateşinin, vatan sevdasına adanmış yüreklerin ve sarsılmaz bir iradenin zaferidir. Ahmed Cavad'ın dizelerinde hüzünle dile gelen o derin vatan hasreti, 44 günlük Vatan Savaşı'nda Şuşa'da dalgalanan bayrakla abideleşmiş; 2023 yılında ülkenin her karışında sağlanan tam egemenlikle nihai tacına kavuşmuştur."

"Kaderimiz ve kederimiz bir"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi bağlara ve omuz omuza duruşa değinen Vali Erdinç Yılmaz, "Tarih boyunca kaderi ve kederi bir olan Türkiye ve Azerbaycan; Çanakkale'de, Bakü'nün kurtuluşunda ve Milli Mücadele'de nasıl yan yana durduysa, bugün de aynı ruh ve sarsılmaz kardeşlik bağlarıyla geleceğe yürümektedir. Karabağ'da yükselen her eser, yeniden inşa edilen her şehir ve huzurla yuvasına dönen her kardeşimiz, bu zaferin canlı birer timsalidir" açıklamasında bulundu.

Vali Yılmaz mesajını, "Bu mukaddes zaferi Azerbaycan halkına ve gelecek nesillere miras bırakan başta Azerbaycan Muzaffer Ali Başkumandanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni yürekten tebrik ediyorum. Canlarını vatan toprağına siper eden kardeş Azerbaycan'ın aziz şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, gazilerine sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Kardeş Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, bayrağı gururumuzdur. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği!" cümleleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
Eskişehir ValiliğiErdinç YılmazAzerbaycanYerelSon Dakika

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 13:02:32. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Yılmaz’dan Azerbaycan’ın Zafer Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android