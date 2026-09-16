Eskişehir Valisi Yılmaz, idam edilen bakanlar Polatkan ve Zorlu'yu andı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz, idam edilen bakanlar Polatkan ve Zorlu'yu andı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 16 Eylül 1961'de idam edilen eski bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes için anma mesajı yayımladı. Yılmaz mesajında vesayet mahkemelerinin kararlarını hatırlatarak Polatkan ve Zorlu'nun Eskişehir ile Türkiye'ye hizmetlerine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 16 Eylül 1961'de idam edilen eski bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 16 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen idamlara ilişkin yayımladığı mesajında, vesayet anlayışına dikkat çekerek merhum devlet adamlarını andı. Vali Yılmaz, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun Türkiye ve Eskişehir için gerçekleştirdikleri hizmetlere vurgu yaptı.

"Milli iradeyi yok sayan anlayışın kurduğu vesayet mahkemeleri"

Açıklamasında vesayet mahkemelerinde alınan kararları hatırlatan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "16 Eylül 1961'de milli iradeyi yok sayan anlayışın kurduğu vesayet mahkemelerinde alınan kararlarla, memleketimize büyük hizmetler sunmuş devlet adamlarımız Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu idam edildiler. 1915 yılında Eskişehir'de doğan, memleketine ve milletine aşkla hizmet eden Hasan Polatkan; 8., 9., 10. ve 11. Dönem Eskişehir Milletvekilliği görevlerini kesintisiz yürütmüştür. Çalışma Bakanlığı ve Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında tarihi adımların atıldığı dönemde Maliye Bakanlığı unvanlarını başarıyla taşımıştır" dedi.

"Rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum"

Fatin Rüştü Zorlu ve Adnan Menderes'i de yad eden Vali Yılmaz, ifadelerini şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye'nin uluslararası alandaki haklarını cesaretle savunan Fatin Rüştü Zorlu ise; Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı unvanlarıyla milletimize hizmet etmiştir. Milletin temsilcileri olarak Eskişehir'e ve Türkiye'ye değerli hizmetler bırakan merhum bakanlarımız Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'yu ve ertesi gün aynı acı kaderi paylaşan Başbakanımız Adnan Menderes'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: İHA
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