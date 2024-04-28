Eskişehir Vosvos Grubu 23 Nisan Şenliklerinde Yoğun İlgi Gördü

Yerel

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyona katılım sağlayan Eskişehir Vosvos (Eskivos) grubunun araçları yoğun ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri çerçevesinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda özel organizasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen organizasyona Eskivos grubu araçlarıyla birlikte katılım sağladı. Park içerisine çekilen tosbağa adıyla bilinen nostaljik araçlar çevrede renkli görüntüler oluşturdu. Araçlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar cep telefonu kameraları ile fotoğraflar ve videolar çekti. Çocuklarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden grup yetkilileri ise, emeği geçen ve etkinliğe araçlarıyla katılım sağlayan tüm üyelerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR