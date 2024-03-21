Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, (EBB) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Çocuklar Çanakkale Destanını Kurtuluş Müzesinde Öğreniyor" adlı program düzenledi.
EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi ile Çocuk Hakları Birimi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Dumlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme çocuklar için bir araya geldi.
"Çocuklar Çanakkale Destanını Kurtuluş Müzesinde Öğreniyor" adlı program, Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan EBB Kurtuluş Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programda, çocuklara Çanakkale Destanı anlatıldı.
Etkinliğe katılım sağlayan çocukların merak ettikleri sorulara yanıt bulduğu etkinlik, çektirilen fotoğraflarla tamamlandı.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Çanakkale Destanını Kurtuluş Müzesinde Öğretiyor - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?