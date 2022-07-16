Eskişehirliler bu 'zıkkımı' çok sevdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirliler bu 'zıkkımı' çok sevdi

16.07.2022 11:30
Eskişehirliler bu 'zıkkımı' çok sevdi

Eskişehir'de bir kafenin muz aroması ağırlıklı özel olarak hazırlayıp 'zıkkım' ismini verdiği sıcak içecek vatandaşlardan yoğun talep görmeye başladı.

Eskişehir'de bir kafenin muz aroması ağırlıklı özel olarak hazırlayıp 'zıkkım' ismini verdiği sıcak içecek vatandaşlardan yoğun talep görmeye başladı.

Porsuk Bulvarı'nda bulunan bir kafe, yaptığı karışıma zıkkım adını verdi. Muz aromasının ağırlıkta olduğu içecek sıcak olarak tüketiliyor. İçeceği lezzetinden daha çok ismi ön plana çıkarıyor. Sipariş verenlerin neredeyse hepsi, menüde zıkkım ismini merak edenlerden oluşuyor. Tadını sevenler daha sonraları tekrar bu içeceği tatmak için bu kafeye geliyor.

'Bugün ne içsem?' diye soran müşterilere 'Zıkkım için' diyerek esprili bir cevap veriyorlar

İşletme Müdürü Muhammed Aladağ, içeceğin Eskişehir'de sadece kendilerinde olduğunu ve sırrını sakladıklarını belirtti. Esprilere konu olan içeceğe olan talebin yoğun olduğunu belirten Aladağ, "Bu, 1996 yılında, çalışanların kendileri için hazırladıkları bir içecekti. Daha sonra müşterilerimize de ikram etmeye başladık. İsmi ise biraz daha esprili olsun diye zıkkım oldu. 'Bugün ne içsem?' diye soran müşterilerimize 'Zıkkım için' diyerek, hem esprili bir cevap verip hem de ürünümüzü tavsiye ediyoruz. Tutulan bir ürünümüz, içerisinde muz aroması yoğunlukta, fakat içinde farklı içecekler de var. Neler olduğunu söylemiyoruz. Bu ürün bize özel bir içecek" diyerek ürün hakkında konuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi Doğaya bırakılan bir kamyonet dolusu kurban atığı tepki topladı Doğaya bırakılan bir kamyonet dolusu kurban atığı tepki topladı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehirliler bu 'zıkkımı' çok sevdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:47:01. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehirliler bu 'zıkkımı' çok sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement