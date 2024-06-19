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- Eskişehirspor'un 59'uncu yaşı için paylaşılan video duygulandırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 19 Haziran 1965 yılında kurulan Eskişehirspor'un 59'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medya üzerinden paylaşılan kısa video büyük beğeni topladı.

Eskişehirspor ya da halk arasındaki kısa adıyla Es-Es, 59 yıl önce Eskişehir'de kuruldu. Şu anda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ancak bir dönem Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde yer alan siyah-kırmızılı ekip, 6 kupa ile Türkiye'nin en çok kupaya sahip 5'inci takımı konumunda. Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden Eskişehirspor'un yeni yaşı için özel bir kısa video paylaşıldı. Takımın ilk başkanı Aziz Bolel'in de anıldığı ve 'Her baba bir miras bırakır' sloganıyla paylaşılan duygusal video taraftarın da büyük beğenisini topladı.