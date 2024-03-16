Eskivos Ekibi Odunpazarı Belediyesi İftar Etkinliğine Katıldı

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Eskivos Ekibi, Eskişehir'de dün akşam Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katılım sağladı.

Ramazan Ayı'nın gelmesi ile birlikte iftar çadırları kuran Odunpazarı Belediyesi'nin iftar yemeğine Eskivos Ekibi de katılarak, yemek dağıtımına yardımda bulundu. İftar yemeğine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gökalp Günay, "Eskivos ekibi olarak, 15 Mart 2024 tarihinde Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi Odunpazarı Evleri önünde kurulan iftar sofrasında, farklı mahallelerden gelen yüzlerce kişiyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirdik. Eskivos ekibi olarak, Odunpazarı Belediyesi'nin böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR