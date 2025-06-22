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Eşli Sınav Heyecanı

Eşli Sınav Heyecanı
22.06.2025 09:21
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Hatay'da Serkan ve Sıla Kaftanoğlu çifti, üniversite sınavında yan yana ter döktü.

Hatay'da yaşayan Serkan ve Sıla Kaftanoğlu çifti, aynı okulda el ele birlikte girdikleri sınavda üniversite hayaliyle yan yana sınıflarda ter döktüler.

Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Serkan Kaftanoğlu ve 25 yaşındaki eşi Sıla Kaftanoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) birlikte ders çalışarak birlikte başvuru yaptı. Kaftanoğlu çifti, sınav başvurusu belgesine baktıklarında aynı okul içerisinde yan yana sınıflarda sınava gireceklerini gördüler. Üniversite sınavına 5'inci girişi olan Serkan, sınava ilk kez giren eşi Sıla'nın ilk sınav heyecanına ortak oldu. 5 aylık hamile olan ve ilk defa sınav heyecanı yaşayacak olan Sıla Kaftanoğlu, eşiyle birlikte gireceği sınavda anaokulu öğretmeni olmayı hedefliyor.

"Benim için bu sınav daha önemli olacak, çünkü eşimle beraber olmak benim için önem taşıyor"

Üniversite sınavına 5'inci defa girmesine rağmen bu sefer sınavın kendisi için ayrı anlamlı olduğunu söyleyen Serkan Kaftanoğlu, "Eşim normalde öğretmenlik düşüncesi var. Bende ona destek amaçlı öncelikle hem yanında olmak için bu sınava gireceğim. Ona destek olacağım. Sınav yerimizde yan yana olacak ve inşallah başarılı olacağız. Deprem bölgesinde olduğumuz için afet yönetimi ve arama kurtarmanın önemini hissettiğim için bu bölümü okumak istiyorum. Benim bu sınava 5'inci girişim olacak. Eşimin ilk sınav deneyimi olacak. Benim için bu sınav daha önemli olacak. Çünkü eşimle beraber olmak benim için önem taşıyor. Eşimle olmamın ve sınava gireceğimiz için biraz heyecan var. Onun dışında başka heyecan yok. Ben eşimin sınava gireceğini bildiğim için onunla sınavda beraber olmak için sürpriz yaptım. İkimizin aynı okulda neredeyse aynı sınıfta olacağını düşünmüyordum. Bizim içinde büyük bir sürpriz oldu" dedi.

"Başka okullar ve sınıflar olur diye düşünürken aynı okulu hiç düşünmüyorduk ama nasip böyleymiş"

İlk sınav heyecanını eşiyle birlikte paylaşan 5 aylık hamile olan Sıla Kaftanoğlu, "Bu benim ilk girişim ve ilk sınav heyecanım. Eşimle ilk defa gireceğim için daha bir heyecanlı oldum. İlk sınav tecrübesini yaşayacağım. Ne aynı sınıfı ne de aynı okulu düşünüyorduk. Başka okullar ve sınıflar olur diye düşünürken aynı okulu hiç düşünmüyorduk ama nasip böyleymiş. Hedefim anaokulu öğretmenliği ya da ileriye dönük bir meslek seçebilirim. Şuan en azından bir sınava girmeye teşebbüs ettim. O yüzdem önüme ne çıkarsa hayırlı hizmet edeceğim bölüm için sınava giriyorum. Benim çocuklarım da olduğu için daha çok geceleri sınava çalışıyordum. Eşimle beraber hazırlandık. Hamilelik stresi zaten var birde sınav stresi olunca daha fazla artıyor. O yüzden stres iki kat arttı ve bir an önce sınava girip çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Stres, hatay, Son Dakika

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