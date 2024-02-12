ESMEK Türk Halk Müziği Korosu\'ndan Cumhuriyetin 100. Yıl Konseri

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna konser verdi.

Farklı meslek gruplarından vatandaşların ve emeklilerin gönüllü olarak EBB çatısı altında bir araya gelerek oluşturduğu ESMEK Türk Halk Müziği Korosu, "100. Yıl Konseri" ile Eskişehirlilerle buluştu. Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere Eskişehirliler de büyük ilgi gösterdi.

Performanslarıyla beğeni kazanan koronun şefliğini Ali Erdoğdu üstlendi. Solo ve koro türkülerin seslendirildiği konserde dinleyiciler de telefonlarının ışıklarını yakarak koroya eşlik etti.