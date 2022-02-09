Esnaf Odası başkanlığına bir aday daha çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde 20 Şubat Pazar günü yapılacak olan Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan mevcut Başkan Nurullah Efendi Kahveci'den sonra Volkan Başkurt da adaylığını açıkladı.

Selendi'de 530 üyesi bulunan Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Genel Kurulu 20 Şubat tarihinde yapılacak. Mevcut başkan Nurullah Efendi Kahveci'den sonra başkanlık için adaylığını açıklayan 1 çocuk babası 28 yaşındaki Volkan Başkurt, "Esnafımızın sesi olmak için aday oldum. Ekibimizle birlikte esnafımız bize bu görevi verirse esnafımızın karşısına 4 yılda bir çıkmayacağız. Her daim yanlarında olacağız. Her ay düzenli olarak esnaf toplantıları yapıp, kendilerini dinleyeceğiz. Devamlı hizmet odaklı olacağız. Rabbim hayırlısını eylesin. Genel kurul esnaflarımız için hayırlı olsun." dedi. - MANİSA