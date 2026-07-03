Esnaf ve Depremzededen Dertler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esnaf ve Depremzededen Dertler

03.07.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Asu Kaya, Osmaniye'de esnafı ziyaret etti; depremzedeler, anahtar ve kira yardımı sorunlarını aktardı.

(OSMANİYE)Haber: Erhan ÖZMEN

-CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, memleketi Osmaniye'de parti örgütüyle birlikte esnaf ziyareti yaptı. Kaya'ya dert yanan depremzede vatandaş, "Hak sahibiyim. Ev çıktı ama hala anahtar verilmedi. Kurada ismimiz çıktı, kira yardımımız kesildi" dedi.

Osmaniye merkezde bulunan bir kahvehaneyi ziyaret eden CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, burada vatandaşlarla biraraya geldi.

Milletvekili Kaya'yla sohbet eden emekli yurttaş, "6 bin 200 gün prim yatırdım. 20 bin lira maaş alıyorum. Ev kiram 15 bin lira. Depremzedeyim. Evim çıktı. 3 aydır kiram ödenmiyor. Ev çıktı ama daha anahtar verilmedi. Daha söyleyecek ne var. Hiçbir açıklamada yok. Kurada adı çıkanların kirası kesilecek. 7 bin 500 lira alıp yine 15 bin lira kira veriyorduk. Üzerini biz kendimiz tamamlıyorduk. Şimdi o da gitti. Zaten 20 bin lirayıda net 20 bin olarak alamıyoruz hiçbir zaman. Çalışamıyoruz. Bu yaştan sonra bize kimse iş vermiyor" dedi.

"İLK KEZ CHP'YE OY VERECEĞİM"

"Vatandaşın kanı emiliyor kimsenin haberi yok" diyen bir başka emekli yurttaş ise "Sandıkta cevabını alacak o AKP. Siz buraya gelseniz de gelmeseniz de. Ben CHP'ye ilk defa oy vereceğim. Vatandaşın kanı emiliyor kimsenin haberi yok. Milletvekilllerinin torunlarına kadar güvencesi var, korunması var. Evi, arabası her şeyi var. Ev kirası yok. Aslında onlar vatan evladıymış. Biz vatan evladı değilmişiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bayrak, toprak ve Kur'an. Bunlar hepsini düşürdüler" diye konuştu."

"ESKİDEN ADALET VARDI, HUKUK VARDI"

Eski Türkiye'yi özlediğini belirten emekli bir yurttaş da şunları söyledi:

"Ülkede hukuk kalmadı. Seçimi bekliyoruz yapılanların yapılmayanların hesabını sormak için. Demokrasi yok. Haksızlık hukuksuzluk var ülkede daha ne olsun. Biz eski Türkiye'yi özlüyoruz. Eskiden demokrasi vardı, adalet vardı, hukuk vardı. Haksızlığa uğrayan Danıştay'a giderdi, Yargıtay'a giderdi. Şimdi hepsi bir kişinin elinde" dedi."

Tatlıcı esnafı ekonomik krizden dolayı işlerin hiç iyi gitmediğini belirterek, "Burada havalar bulutlu çok bulutlu. Ekonomik kriz var. Ben tatlıcıyım. Şuan işler hiç iç açıcı değil. Gördüğünüz gibi oturuyoruz. Şuan herkesin eve dönüş saati alışveriş saati. Maalesef böyleyiz. Direnebildiğimiz yere kadar direneceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf ve Depremzededen Dertler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:05:13. #7.13#
SON DAKİKA: Esnaf ve Depremzededen Dertler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.