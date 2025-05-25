Esnafa Doğal Gaz Uyarısı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanvekili ve Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; esnaflara ve üyelere uyarılarda bulunarak, fazla doğal gaz ücreti ödememek için sonradan ilave edilen cihazların doğal gaz şirketine bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kayseri'de esnaflardan gelen 'fazla doğal gaz ücreti geliyor" şikayetleri üzerine KESOB Başkanvekili ve Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; doğal gaz şirketiyle bir görüşme gerçekleştirerek, durumu aydınlattı. Fazla faturaların doğal gaz kullanılan cihazların artmasından ve bunların da şirkete bildirilmemesinden kaynaklandığını dile getiren Aydemir, uyarılarda bulundu.

Altan Aydemir; "Son günlerde üyelerimizi doğal gaz şirketiyle yaşadığı bazı sıkıntılar vardı. Oda olarak genel müdürle bir görüşme yaptık. Yaşanan sıkıntıların gazdan dolayı değil, yaptığımız işle alakalı olduğunu tespit ettik. Esnaf kardeşlerimizi bu konuda uyarmak istiyorum. Daha önce yapılan projede 5 ocaklık bir gaza ihtiyaç varken, bunu kendimizi 7-8'e çıkardığımızda gaz bedeli merkeze uyarı geldiği için çok geliyordu ve esnaflarımız bunu bildirmiyorlardı. Cezayla karşılaşmamak için elimizdeki cihazları artırdıysak bunu bildirerek yüksek rakam ödemeyecekler. Geçmiş 1 yılda kullanılan fazla bedeli aldıkları için fatura çok yüksek çıkıyor. Bu konuda esnafımızın bilgilendirilmesi ve uyarısı lazım. Esnafımızda cihaz değişikliği yaptıklarında doğal gaz şirketine bunu bildirmeleri lazım. Bizlere ulaştıklarında da bizde yardımcı oluruz. Çok büyük rakamlar ödememek için cihaz değişikliğini bildirilmesi lazım. Kamuoyunda 'şirket değiştiği için böyle oldu" diye bir algı vardı ama bununla alakası yok. İlk ağızdan duyarak aydınlandık. Üyelerimizin ve esnafımızın ceza yememeleri için uyarmak istedik. Herkes, sonradan ilave edilen cihazların bildirmek zorunda" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ