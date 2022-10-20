Esnaflardan Başkan Öztürk'e teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Esnaflardan Başkan Öztürk'e teşekkür

20.10.2022 15:08
Esnaflardan Başkan Öztürk'e teşekkür

Yahyalı İlçe merkezinde bulunan belediye iş hanında faaliyet gösteren esnaflar, iş hanında yapılan çevre düzenlemesi, doğalgaz çalışması ve dış cephe kaplamasından dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yahyalı İlçe merkezinde bulunan belediye iş hanında faaliyet gösteren esnaflar, iş hanında yapılan çevre düzenlemesi, doğalgaz çalışması ve dış cephe kaplamasından dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette esnaflar adına konuşan Yahyalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Yüksel Çoban; "Atıl durumda bulunan iş hanının çevre düzenlemesi, bina içi düzenlemesi, doğalgaz ve dış cephe kaplamasından dolayı iş hanında faaliyet esnaf arkadaşlarım adına Başkanımız Esat Öztürk'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, "İş hanında faaliyet gösteren esnaf kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Yapılan düzenleme çalışmaları neticesinde iş hanımız ilçemize yakışan bir görünüme kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İş hanında yapılan düzenleme çalışması halkımız tarafından da beğenildi. Biz esnaf dostu bir belediyeyiz. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yahyalı her türlü güzelliğe layık ilçe" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Aydın haberleri! ADÜ Rektörü Aldemir, AK Parti Efeler ilçe yönetimini makamında ağırladı Aydın haberleri! ADÜ Rektörü Aldemir, AK Parti Efeler ilçe yönetimini makamında ağırladı Başkan Altınok: 'Muhtarlarımız mahallelerimizin dert ortağıdır' Başkan Altınok: 'Muhtarlarımız mahallelerimizin dert ortağıdır' Kardeşini öldüresiyle döven çorbacının iş yerini kundakladı Kardeşini öldüresiyle döven çorbacının iş yerini kundakladı

Esat Öztürk, Hisarcık, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaflardan Başkan Öztürk'e teşekkür - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:06:53. #1.13#
SON DAKİKA: Esnaflardan Başkan Öztürk'e teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement