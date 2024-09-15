ESO Aile Şenliği'nde Coşkulu Buluşma - Son Dakika
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ESO Aile Şenliği'nde Coşkulu Buluşma

ESO Aile Şenliği\'nde Coşkulu Buluşma

ESO'nun düzenlediği 4. Aile Şenliği, sanayi camiasını bir araya getirerek dayanışma sağladı.

15.09.2024 16:55
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ve oda üyesi firmaların aileleriyle bir araya geldiği geleneksel ESO Aile Şenliği'nin 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Etkinlik, sanayi camiası içinde dayanışma ve sosyal bağları güçlendirme amacını taşıyarak büyük bir katılım ve coşku içinde yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, katılımcılar sıcak bir atmosferde bir araya gelerek günün ilk saatlerini birlikte geçirdi. ESO'nun geleneksel etkinliğine yaklaşık bin 300 kişi katıldı.

"Yoğun temponun dışında ailelerimizle kaliteli zaman geçirmemizi sağlıyor"

ESO tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Aile Şenliği Pikniği'nde bir araya gelmenin öneminden bahseden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz etkinlik gelenekselleşti. Ayrıca bu tür organizasyonlar, iş dünyasında yaşadığımız yoğun temponun dışında ailelerimizle kaliteli zaman geçirmemizi sağlıyor. Ailelerimizin sanayi sektöründeki rolü büyük ve onların desteği her şeyden değerli. Bu nedenle her yıl düzenlediğimiz ESO Aile Şenliği Kahvaltısı, hem sanayicilerimizin hem de ailelerinin birbirleriyle daha güçlü ilişkiler kurmalarına katkı sağlıyor" dedi.

"İçeriğimiz ve birlikteliğimiz aynı"

Etkinliğin açılışında konuşan ESO Meclis Başkanı Süha Özbay ise, etkinliğin her sene daha da ileriye gittiğini belirterek, "Aile Şenliği'ni bu sefer farklı bir mekanda yapıyoruz. İçeriğimiz ve birlikteliğimiz aynı. Katılımınız için teşekkür ederiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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