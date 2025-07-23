ESO Başkanı Kesikbaş, meslek grubu üyeleriyle buluştu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, meslek grubu üyeleriyle bir araya geldi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2. Meslek Grubu (Çevre ve Geri Dönüşüm) ve 11. Meslek Grubu (Döküm Sanayi) üyeleriyle buluştu. Sektörel sorunlar, çözüm önerileri ve iş birliği imkanları samimi bir ortamda ele alındı. Başkan Kesikbaş'a, Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve Yönetim Kurulu Üyesi Öcal Murat Sürel eşlik etti. - ESKİŞEHİR