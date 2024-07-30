ESO, Eskişehir'in Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporunu Paylaştı - Son Dakika
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ESO, Eskişehir'in Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporunu Paylaştı

ESO, Eskişehir\'in Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporunu Paylaştı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir'in daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent olması hedefi doğrultusunda EBRD Yeşil Şehir Programı kriterlerine göre Eskişehir İl Merkezi'nin değerlendirilmesi raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapor, Eskişehir'in çevresel zorluklarla mücadele edebilmesi için yol haritası sunuyor ve kentin su, hava, toprak ve iklim değişikliği gibi konularda nasıl gelişebileceğini analiz ediyor. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, raporun Eskişehir'in çevresel sorunlarını tespit etmek ve uzun vadeli bir vizyon oluşturmak amacıyla hazırlandığını belirtti. Rapor, Eskişehir'in güçlü yönlerini ve iyileştirilmesi gereken alanları ortaya koyuyor.

30.07.2024 15:30
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO), daha sürdürülebilir, yaşanılabilir Eskişehir hedefi doğrultusunda kente katkı sağlamak için Eskişehir İl Merkezinin EBRD Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu kamuoyu ile paylaştı.

Topluma dönük bir sivil toplum kuruluşu olma hedefini kendine çizen, şehir ve sanayi yakınlaşması için Eskişehir Sanayi Odası, yine Eskişehir için bir ilke daha imza attı. Gelecek nesillere bırakmak istenilen daha yeşil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir Eskişehir hedefi doğrultusunda kente katkı sağlaması amacıyla Eskişehir İl Merkezinin EBRD Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu kamuoyu ile paylaştı.

ESO tarafından uzun bir süredir üzerinde çalışılan ve emek harcanan rapor, Eskişehir'in su, hava, toprak ve iklim değişikliği konuları da dahil olmak üzere, geniş bir dizi çevresel zorlukla mücadele edebilmesi için yol haritası sunuyor.

"Daha yaşanabilir bir gelecek için paydaşlarımızla çalışıyoruz"

Raporun kamuoyuna tanıtım toplantısında konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Sanayimizin kentimizle birlikte entegre, sürdürülebilir, çevresel sorunlara karşı dirençli ve herkes için kapsayıcı bir yapıda olması için çalışmalarımızı bu düşüncede sürdürüyoruz. Üzerinde yaşadığımız dünyanın geleceğine yönelik en büyük tehditlerden birisi olan iklim krizinin şehrimiz ve doğal kaynaklarımız üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkileriyle mücadele konusunda üyelerimizle birlikte adımlar atıyoruz. Bu rapor, uzunca süredir emek harcadığımız ve bizler için çok değerli olan bir çalışma oldu. Hazırlamış olduğumuz bu rapor, genel anlamda şehrimizin su, hava, toprak ve iklim değişikliği konuları da dahil olmak üzere, geniş bir dizi çevresel zorlukla mücadele edebilmesi için özel olarak hazırlanan bir yol haritası niteliği taşıyor. Yapmış olduğumuz bu çalışma, tüm paydaşların katılım ve gayretleriyle yeşil şehir olma yolunda ilerleyen bir kent için sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalardaki durumu ortaya koymayı ve gelişime açık alanları analiz etmeyi hedeflemekte" dedi.

Topluma dönük bir sivil toplum kuruluşu olma bilinciyle hareket ettiklerini aktaran ESO Başkanı Kesikbaş, "Amacımız, Eskişehir'imizin çevresel zorluklarını ve önceliklerini tespit ederek uzun vadeli bir vizyon oluşturulmasına katkıda bulunmak, bunları sürdürülebilir önlemlerle birleştirerek insan odaklı ve daha yaşanabilir bir geleceği tüm paydaşlarımızla birlikte inşa etmektir" diye konuştu.

"Mevcut durumumuz objektif olarak ortaya kondu"

Toplantıda rapor hakkında bilgi veren Eskişehir Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, "Hazırladığımız rapor Eskişehir'in Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından oluşturulan Yeşil Şehirler Programı kriterlerine göre değerlendirilmesini kapsamaktadır. Değerlendirme, Eskişehir'in çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yakın olduğunu objektif bir bakış açısıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Raporun arazi kullanımından katı atık yönetimine, su ve enerji yönetiminden sanayi faaliyetlerine kadar pek çok alanda EBRD tarafından oluşturulan Yeşil Şehirler Programı kriterlerine göre yapıldığını vurgulayan Benli, "Eskişehir'in sürdürülebilirlik performansını objektif bir şekilde değerlendirdik. Elde ettiğimiz veriler, Eskişehir olarak güçlü yönlerimizin yanı sıra iyileştirilmesi gereken alanları da açıkça ortaya koymaktadır. Sonuçlara göre, Eskişehir'in hızlı kentsel genişleme ve plansız arazi kullanımı, çevresel ve sosyal baskıları artırmakta, bu durum katı atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği gibi alanlarda iyileştirmeler yapılmasını gerektirmektedir. Öte yandan, sanayi faaliyetlerinin ekonomik gücü ve temiz üretim teknolojilerinin benimsenmesi, şehrin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, sürdürülebilir yapılaşma politikaları ve yeşil alanların korunması, Eskişehir'in yaşam kalitesini artırmaktadır" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, raporun hazırlanışı, elde edilen neticeler ve raporun ortaya koyduğu durum hakkında geniş bir sunum gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Eskişehir, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESO, Eskişehir'in Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporunu Paylaştı - Son Dakika

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