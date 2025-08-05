ESO Fikir Sofrası Buluşmaları Devam Ediyor

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) üyeleriyle birebir iletişim kurmak, sektörlerin ihtiyaçlarını yerinde dinlemek ve ortak çözümler üretmek amacıyla hayata geçirdiği 'Fikir Sofrası Buluşmaları' sürüyor.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 12. Meslek Grubu - Metal Eşya Sanayi ve 13. Meslek Grubu - Metal İşleme Sanayi üyeleriyle 'Fikir Sofrası Buluşmaları'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada sektör temsilcileri, üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları, finansmana erişim, nitelikli iş gücü temini ve teknolojik dönüşüm konularındaki ihtiyaçlarını dile getirdi. Başkan Kesikbaş, çözüm önerilerini ve Oda olarak sürdürülen destek mekanizmalarını paylaşarak, "ESO olarak, tüm meslek gruplarımızla temas halinde kalmaya, üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Samimi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR