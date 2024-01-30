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ESO Yönetimi Yeni Üyelerle İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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ESO Yönetimi Yeni Üyelerle İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetimi, yeni üyeleriyle bir araya gelerek tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ESO'nun çalışmaları hakkında bilgiler verildi ve üyelerin görüşleri alındı.

ESO Yönetimi Yeni Üyelerle İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi
30.01.2024 - 15:58,
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetimi, yeni üyeleriyle bir araya gelmeye ve istişareler gerçekleştirmeye devam ediyor.

ESO Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıda ESO Yönetim Kurulu Üyeleri, ESO'nun yeni üyeleriyle bir araya gelerek tanışma ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Eskişehir Sanayi Odası'nın çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Hepimiz üreticiyiz. Küçük büyük ayrımı yapmadan bu ekosistemi genişletmeye çalışıyoruz. Bu fırsatları değerlendirip daha büyük bir ortam oluşturma çabasındayız. Sizlerle daha güçlü şekilde yol alacağımıza inanıyorum. Aslında baktığınızda burası bir iş birlikleri alanı, bunu ne kadar iyi kullanırsak birbirimizle ticaretimiz de ihracatımızda yurtdışı kaynaklarımızda o kadar artar. Biz sanayici odası değiliz sanayi odasıyız. Bizim varlık sebebimiz sanayi" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreteri Volkan Günaydın ise gerçekleştirdiği sunumda Eskişehir sanayi yapısı hakkında bilgi vererek, ihracattan eğitime, dijital dönüşümden yeşil sanayiye kadar Odanın projelerini anlatı, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeni üyelerin görüşlerini, önerilerini aktarması ve ESO Üyesi olmalarından dolayı memnuniyetlerini belirterek toplantı tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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