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ESOB Başkanı: Esnaflar Tarife Listelerini Temin Etmeli - Son Dakika
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ESOB Başkanı: Esnaflar Tarife Listelerini Temin Etmeli

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Ticaret Bakanlığı'nın lokanta ve kafelerin girişlerinde bulunmasını zorunlu kıldığı tarife listeleri konusunda uyarıda bulundu. Başkan Fırat, ilgili esnafların tarife listesini odalardan temin etmelerini istedi ve denetimlerde esnafın zor duruma düşmemesini hedeflediklerini belirtti.

ESOB Başkanı: Esnaflar Tarife Listelerini Temin Etmeli
03.01.2024 - 16:21,
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Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Ticaret Bakanlığı'nın lokanta ve kafelerin girişlerinde bulunmasını zorunlu kıldığı tarife listeleri konusunda uyarıda bulundu. İlgili esnafların tarife listesini odalardan temin etmelerini isteyen Başkan Fırat, "Yapılacak denetimlerde esnafımızın zor duruma düşmesini istemiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe-restoranların önüne koymasına ilişkin düzenleme geçen Aralık ayında yürürlüğe girdi. Bakanlığın, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı.

Süre doldu!

Yeni yılın ilk günü yani geçen pazartesi itibarıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu hale geldi. Erzurum'da da birçok esnaf yönetmeliğe uyarak işyerlerinin girişinde ve masalarda fiyat tarifesi bulundururken, henüz tarife temin etmeyenler için ESOB Başkanı Rasim Fırat uyarıda bulundu.

Denetleme yapılacak!

Yönetmeliğe göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin hizmetin sunulduğu iş yerinde bulunması gerektiğinin altını çizen Başkan Fırat, "Erzurum'da bazı işletmelerin bu karara uyarak giriş kapısına, menüsünü fiyat listesiyle birlikte belirttiği görülüyor. Ancak bazı iş yerlerinde, listede fiyat bilgisine yer verilmemesine dair şikayetler alıyoruz. İlerleyen günlerde yapılacak denetimler nedeniyle esnafımız zor durumda kalabilir. Cezalı duruma düşmemeleri için esnafımızın bir an önce ilgili odalardan bu tarifeleri temin etmelerini istiyoruz. TESK tarafından birliklere gönderilen tarifeler odalar tarafından belirlenen fiyatlar onaylandıktan sonra esnafımıza veriliyor" diye konuştu.

Belirlenen fiyatların üzerinde satış olmayacak

Başkan Rasim Fırat ayrıca esnafın birlik ve ilgili odanın belirlediği fiyatların üzerinde satış yapamayacağını da dile getirdi. Başkan Fırat, "Özellikle lokantalarda birinci ve ikinci sınıf fiyat tarifeleri bulunuyor. Her esnaf ruhsatına göre bu tarifeleri işyerlerinin girişinde ve masalarda bulunduracak. Bununla birlikte her esnafımız verilen fiyatlara uymak zorundadır. Fiyat tarifelerinin üzerinde satış yapamazlar ancak indirim uygulayabilirler" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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