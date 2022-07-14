ESOB Başkanı Fırat: "O gece millet devletine sahip çıktı" - Son Dakika
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ESOB Başkanı Fırat: "O gece millet devletine sahip çıktı"

14.07.2022 12:49
ESOB Başkanı Fırat: "O gece millet devletine sahip çıktı"

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. O karanlık gecede kalkışmaya karşı ilk olarak esnafın dur dediğini anımsatan Başkan Fırat, "Ahilik kültürüyle yoğrulmuş esnaf ve sanatkarımız, o gece devleti ve milleti için sokaktaydı. Allah öyle bir geceyi bir daha bu millete yaşatmasın" dedi.

ESOB Başkanı Rasim Fırat mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Türkiye'nin kalkınmasını, bağımsızlığını ve istikrarlı yükselişini hazmedemeyen karanlık yapı, 15 Temmuz 2016'da demokrasi ve milletimize alçakça hareket etti. Hain darbe girişimleriyle ülkemizin stratejik kurumlarını hedef alan bu ihanet şebekesi, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı imha etmek niyetindeydi. İşbirlikçilerinin direktifleriyle asker kılığına bürünmüş cuntacı zihniyet, milli iradeyi yol sayarak devletimizin yönetimini ele geçirme derdine düşmüştü.

Ancak tarihi nice destanla dolu bu millet, o gece bir kez daha iradesine uzanan karanlık yüzlerin karşısındaydı. Millet devletine sahip çıktı. Genci yaşlısı, kadını erkeği yeni bir kahramanlık öyküsü yazdı. Yüz yıllar boyunca hiç bir zorbaya iradesini teslim etmeyen aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaktaydı. FETÖ ve işbirlikçilerine gereken cevap verilmiş, kazanan bir kez daha milli irade ve demokrasi olmuştu. Allah öyle bir geceyi bir daha bu millete yaşatmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle vatan toprağımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, milli iradeye sahip çıkan Erzurumlu hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." - ERZURUM

YORUMLAR
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Başkan Karabacak: 'O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız' Başkan Karabacak: 'O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız' Bozdağ: 'Türk milleti bundan sonra demokrasisine ve devletine ihanet eden hiçbir teşebbüse izin vermeyecektir' Bozdağ: 'Türk milleti bundan sonra demokrasisine ve devletine ihanet eden hiçbir teşebbüse izin vermeyecektir'
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOB Başkanı Fırat: 'O gece millet devletine sahip çıktı' - Son Dakika

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