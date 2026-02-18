ESOB'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e nezaket ziyareti - Son Dakika
ESOB'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e nezaket ziyareti

ESOB\'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen\'e nezaket ziyareti
18.02.2026 09:20  Güncelleme: 09:21
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette esnafın durumu ve yerel yönetimle iş birliği üzerinde duruldu.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, beraberinde Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

ESOB bünyesinde kongrelerin bir bölümünü tamamlayan odaları kutlayarak güven tazeleyen başkanlar ile ilk kez göreve gelen oda başkanlarını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin temel dinamiklerinden biri olan esnafın her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Sekmen, ortak akıl ve istişare kültürüyle Erzurum'un ticari hayatını her geçen gün daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, yerel yönetimle işbirliği imkanları ve kent ekonomisine yönelik yapılan çalışmaların ele alındığı ziyarette Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yerel yönetimle sürdürülen koordinasyonun esnafın sorunlarının çözümünde büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf ve sanatkarımızın yanında oldunuz, bundan sonrada yanımızda olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Ben bugüne kadar şehrimize, camiamıza gösterdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mehmet Sekmen, Erzurum, Ekonomi, Yerel, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOB'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e nezaket ziyareti - Son Dakika

