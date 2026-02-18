ESOB\'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen\'e nezaket ziyareti

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, beraberinde Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

ESOB bünyesinde kongrelerin bir bölümünü tamamlayan odaları kutlayarak güven tazeleyen başkanlar ile ilk kez göreve gelen oda başkanlarını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin temel dinamiklerinden biri olan esnafın her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Sekmen, ortak akıl ve istişare kültürüyle Erzurum'un ticari hayatını her geçen gün daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, yerel yönetimle işbirliği imkanları ve kent ekonomisine yönelik yapılan çalışmaların ele alındığı ziyarette Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yerel yönetimle sürdürülen koordinasyonun esnafın sorunlarının çözümünde büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf ve sanatkarımızın yanında oldunuz, bundan sonrada yanımızda olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Ben bugüne kadar şehrimize, camiamıza gösterdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.