ESOGÜ\'de Bangladeşli öğrenci İslam\'ı seçti

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) eğitim gören Bangladeşli öğrenci Sourav, İslam dinini seçerek Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Sourav, ESOGÜ İlahiyat Camii görevlileri Enes Badır ve Muhammed Hakkı Karadayı'nın rehberliği ve bilgilendirmesiyle İslam dinini seçerek Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sourav, İslam'ı seçerken adını da Ahmet olarak belirledi. Sourav'a Kur'an-ı Kerim hediye eden hocaları, ihtida merasimi ve belgesi için Odunpazarı Müftülüğü 'ne yönlendirdi. Odunpazarı Müftülüğü, gençlerin İslam ile şereflenmesini ve onların sayısının artmasını Rabbimizden niyaz ederek, gençlere gösterdikleri ilgi için hocalara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR