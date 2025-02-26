ESOGÜ'de Emeklilik Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ESOGÜ'de Emeklilik Töreni Düzenlendi

ESOGÜ\'de Emeklilik Töreni Düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, emekli idari personeli için teşekkür töreni gerçekleştirdi.

26.02.2025 10:16
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından üniversite emekli idari personeli için emeklilik töreni düzenlendi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve ESOGÜ Yönetimi ile üniversite akademik ve idari personeli katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ'nün öğrencisiyle, mezunuyla, tüm akademik ve idari personeliyle köklü ve büyük bir aile olduğunu dile getirdi. Kurumların sadece tabelalardan ya da binalardan ibaret olmadığını söyleyen ve kurumlara hayat verenlerin insanlar olduğunu belirten Çolak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu noktada sizler ve halen görevlerine devam eden personelimizle birlikte, ESOGÜ'yü bugün olduğu noktaya hep birlikte taşıdık. Kendimizi her şeyden önce bir ESOGÜ'lü olarak tanımladık, bu aidiyet bilincini hep birlikte yükselttik. Özellikle sizler bu üniversiteye yıllarını vermiş, hayatının en kıymetli, en verimli günlerini bu üniversite için çalışarak geçirmiş insanlar olarak, ESOGÜ ailesinin, bu köklü çınarın, en güçlü dalları oldunuz. Bugünlerde emeklilikle birlikte hayatınızda yeni bir döneme başladınız. Her gün bu kampüsün içinde sürdürdüğünüz mesainiz son buldu ancak sizler ESOGÜ'lü kimliğinizi her zaman üzerinizde gururla taşıyacak, bu ailenin bir üyesi olmayı sürdüreceksiniz. Bugün burada toplanmamızın nedeni, üniversitemize emeği geçmiş olan siz değerli personelimize, emeklerinden dolayı teşekkür etmek ve sizlerin üniversitemize vermiş olduğunuz emeğe saygı göstermektir. Burada yıllar boyunca hep birlikte aynı amaç için omuz omuza çalıştık. Emekli olduktan sonra, ardınızda tertemiz bir iş hayatı bırakmanın onurunu içinizde taşıdığınıza inanıyor, burada geçirdiğiniz günleri güzel günler olarak, mutlulukla anmanızı diliyoruz."

Tören, emekli idari personele teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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