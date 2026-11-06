ESOGÜ'deki güzellik çalıştayı farklı illerde sürdürülmek isteniyor - Son Dakika
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ESOGÜ'deki güzellik çalıştayı farklı illerde sürdürülmek isteniyor

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ESOGÜ\'deki güzellik çalıştayı farklı illerde sürdürülmek isteniyor
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ESOGÜ ev sahipliğinde düzenlenen İçten Dışa Güzellik Çalıştayı'nda güzellik, sanat, estetik, beden, psikoloji ve felsefe ekseninde ele alındı. Akademisyen ve sektör temsilcilerini buluşturan çalıştayın farklı illerde geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "İçten Dışa Güzellik Çalıştayı"nda; güzellik kavramı sanat, estetik, beden, psikoloji ve felsefe ekseninde çok yönlü olarak ele alındı.

ESOGÜ Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü, ESOGÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KUAD) iş birliğiyle Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay; akademisyenleri, sektör temsilcilerini, uzmanları ve farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirdi. Çalıştayın çıkış noktasını, güzellik kavramının günlük yaşamdaki yerine rağmen üzerinde yeterince düşünülmediği tespiti oluştururken; organizasyonun temel yaklaşımı ise kavramı yalnızca dış görünüşle sınırlandırmadan beden, zihin, duygu ve ruh güzelliği ekseninde bütüncül bir çerçevede incelemek oldu.

Organizasyon temsilcileri konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, "Bazı kavramlar hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Bunlardan birisi de güzellik. Hayatın akışı içinde, yaşamımızı bu derece etkileyen kavramlar üzerinde yeterince düşünme imkanı bulamıyoruz. 'İçten Dışa Güzellik' çalıştayımızla hem kozmetik sektörünü hem de bireyleri yakından ilgilendiren bu önemli kavramı, hayata kısa bir dur diyerek irdeledik. Güzelliği yalnızca dış görünüşten ibaret görmeyip; beden, zihin, duygu ve ruh güzelliği eksenlerinde daha geniş bir çerçevede değerlendirdik. Umarız attığımız bu adımla, bu kıymetli konuyu hiç olmazsa yılda bir kez, güzel ülkemizin güzel insanlarıyla farklı şehirlerde konuşma imkanı buluruz" mesajını paylaştı.

"Geleceğin kozmetik anlayışında ürünlerin güvenilirliği ve çevresel etkileri dikkate alınmalı"

Çalıştayın açılış konuşmaları, ESOGÜ Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Arif Kıvrak ve KUAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Arif Kıvrak yaptığı konuşmada, güzelliğin yalnızca dış görünüş ve estetikle sınırlandırılamayacağını belirterek insanın fiziksel, psikolojik, biyolojik ve sosyal yönleriyle bütüncül biçimde ele alınması gerektiğini kaydetti. Bir kimyager olarak kozmetik sektörünün bilimle günlük yaşamı buluşturan kritik alanlardan biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kıvrak, ürünlerin geliştirilmesinde kimya, biyoloji, biyoteknoloji ve malzeme biliminin kilit rol üstlendiğini ifade etti. Prof. Dr. Kıvrak ayrıca geleceğin kozmetik anlayışında ürünlerin yalnızca etkinliğinin değil; güvenilirliğinin, insan sağlığına uygunluğunun ve çevresel etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.

Farklı disiplinlerden uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaştı

Program, Yavuz Kenarda'nın ney konseri ile başladı. Gün boyunca süren etkinlikte üç ayrı oturum gerçekleştirildi. Levent Kahriman, Ahmet Viçin, Dilek Çelik ve Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer'in konuşmacı olduğu ilk oturumda kozmetik, güzellik algısı, bütünsel deneyim ve güzellik felsefesi konuları işlendi. İkinci oturumda Öğr. Gör. Dr. Leman Deniz Tarlacık, Öğr. Dr. Şeniz Engür Göktaş ve Uzm. Dr. Diş Hekimi Ender Tukay; güzellik algısının psikolojik boyutunu, göz sağlığı-güzellik ilişkisini ve kusursuzluk anlayışını değerlendirdi. Üçüncü oturumda ise Emel Eva Tokuyan Batsal, Derya Kaman, Can Deniz Timur, Bilge Karadeniz ve Prof. Dr. Sibel Yıldırım; doğal güzellik, fiziksel aktivite, psikolojik dayanıklılık, kişisel gelişim ve güzellik psikolojisi başlıklarında sunum yaptı.

Geleneksel hale getirilerek farklı illerde de sürdürülmesi hedeflenen çalıştayla ilgili ESOGÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, üniversitenin bilimsel bilgi üretimini toplumsal yaşamla buluşturan, disiplinler arası iş birliğini teşvik eden ve sürdürülebilirlik anlayışını destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir Osman Gazi ÜniversitesiKültür SanatEğitimYerelSon Dakika

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