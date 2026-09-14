ESOGÜ, Gazze\'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Gazze'de yaşanan saldırılardan etkilenen çocuklara dikkat çekmek ve çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" etkinliğine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) de katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Gazze'de yaşanan saldırılardan etkilenen çocuklara dikkat çekmek ve dünya genelindeki çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında 81 ilde "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" adıyla bir farkındalık etkinliği düzenleniyor. Etkinliğe Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'de katıldı. ESOGÜ Eğitim Fakültesi Binası önünde düzenlenen program, Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un konuşması ve ardından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinliğe üniversite yönetimi, çok sayıda akademisyen ve üniversite personeli katılım sağladı. Programda, katılımcılar tarafından üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar gökyüzüne bırakılarak Gazze'deki çocuklara dayanışma mesajı iletildi.

"Uçurtmaları dahi yasaklayan zihniyete karşı haykırıyoruz"

Etkinlikte konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, yaşanan dramın insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "Şehrin, ülkenin ve dünyanın gündemine, sorunlarına duyarlı olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak bizler; çocukların en masum oyuncaklarından biri olan uçurtmaları dahi yasaklayan zihniyete karşı hep birlikte, gür sesle bunun bir vicdansızlık, bir insanlık suçu olduğunu haykırıyor ve özgürlüğe, umuda yol alacak uçurtmalarımızı uçuruyoruz" dedi.

"En yakın zamanda özgür yarınlarda buluşmak için gün sayıyoruz"

Filistin ve Gazze'de yaşananların tüm insanlığın ortak yarası olduğuna dikkat çeken Rektör Gümüşsoy, "7 Ekim 2023'te başlayan son işgal 3 yılını doldurmak üzereyken kaybedilen binlerce can, yakılıp yıkılan evler ve karartılmış hayatlar arasında hayatta kalmaya, oyun oynamaya çalışan çocuklar insanlığın en büyük ayıbıdır. Çocuklar güven içinde büyümeli, çocuklar eğitim görmeli, çocuklar oyun oynamalı, her şeyden önce çocuklar yaşamalı ve yaşatılmalıdır. Dünyanın en ağır yükünü taşıyan Gazzeli çocuklar, Gazzeli kardeşlerimiz; sizleri çok seviyoruz. Sizlere dualarımızı, sizler için uçurduğumuz uçurtmaları ve umudumuzu gönderiyoruz. En yakın zamanda, özgür yarınlarda sizlerle buluşmak için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından gökyüzüne uçurtmaların salınmasıyla sona erdi.