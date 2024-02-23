ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Pervin Kurbanzade\'nin Resim Sergisi Açıldı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Pervin Kurbanzade'nin eserlerinden oluşan "Farklı Zamanlarda" adlı resim sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Eskişehir'in kültür ve sanat hayatını sergilere ev sahipliği yaparak zenginleştirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Pervin Kurbanzade'nin eserlerinden oluşan "Farklı Zamanlarda" adlı resim sergisini düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'ndaki açılış törenine EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Burada konuşan Başkan Vekili Hasan Ünal, Pervin Kurbanzade'yi tebrik ederek kadın sanatçıların sanattaki gücünün çok değerli olduğunu kaydetti. Pervin Kurbanzade de sergi hakkında bilgi verdiği konuşmasında, kendisine olan desteği dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Açılış sonrası protokol üyeleri ve sanatseverler eserleri yakından inceledi. Sanatseverler, özel sergiyi 12 Mart'a kadar gezebilecek.