ESOGÜ Rektörü\'nden Yeni Hastane Müjdesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, yeni hastane binası için güçlü bir irade göstereceklerini belirterek, "Niyetimiz şehrimize yeni bir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kazandırmaktır. Hastane binasının hizmet devam ederken güçlendirilmesi; enfeksiyon ve olumsuz durumların oluşma risklerinden dolayı son derece zordur" dedi.

ESOGÜ Otel'in toplantı salonunda gerçekleşen kahvaltıda yeni dönem hakkında yapılacak çalışmaları basın mensupları ile paylaşan Rektör Prof. Dr. Gümüşsoy, 11 gün önce göreve başladığını hatırlatarak, "Rektörlük görevi 11 gün önce tarafımıza tevdi edildi. Geldiğim ilk günden itibaren hemen çalışmaya koyulabildim; çünkü üniversiteyi tanıyorum, Rektör Yardımcısı olduğum için bu görevde nelerle karşılaşabileceğimi biliyorum. Bu avantajı kullanarak ekibimizi hızlı bir şekilde oluşturduk ve aksiyon alabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Gümüşsoy, şunları söyledi:

"Rektörlük görevine atanmamın ardından ilk planladığımız çalışmalardan biri, sizlerle doğrudan bir araya gelmek ve tanışmaktı. Yönetim tecrübesi yüksek ve güçlü bir ekiple yola çıkmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, görev tekliflerimizi kabul ederek yeni dönemde kurumumuza katkı sağlayacak tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben Eskişehirliyim, ESOGÜlüyüm ve Eskişehirsporluyum. Her zaman da bundan büyük bir memnuniyet duydum. Bu üniversitenin bir mezunu olarak üniversitenin rektörlük görevine gelmek benim için ayrıca bir gurur. Beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Erol Özvar'a ve destekleriyle yanımda olan herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Şehrin öğrenci kapasitesi en büyük üniversitesiyiz"

Konuşmasında şehrin öğrenci kapasitesi olarak en büyük üniversite olduklarını hatırlatan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, "Aynı zamanda bünyemizde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi topluma da hizmet veren kurumlar. Dolayısıyla şehir-toplum bağlantısı açısından üniversitemiz diğerlerine göre bir adım önde. Bu kapsamda hem hizmet verdiğimiz toplum hem hastanelerimizin işleyişi hem de akademik anlamda üniversitemizi bir üst lige çıkarabilmek, öğrenci memnuniyetini ve ESOGÜ'lü olma bilincini artırabilmek adına önemli adımlar atmaya gayret edeceğiz. Önümüzde YÖK'ün 2030 vizyonu var. Bu çalışmaları büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz. Hem öğrencilerimizin hem akademik ve idari personelimizin ESOGÜ bilincini ileride de gururla taşıyabilecekleri bir seviyeye ulaşmak için yola koyulduk. Üniversitelerin bilimsel bilgi üretme ve eğitim-öğretim sorumluluklarını yerine getirirken; hem bilimsel üretkenliğimizi artırmak, sıralamalarda yukarı çıkmak hem de öğrencilerimizin bu kampüste mutlu ve huzurlu bir eğitim hayatı sürdürebilmelerini sağlamak için çaba göstereceğiz. İletişime ve istişareye açık bir rektör olarak adil ve huzurlu bir 4 yıl geçirme düşüncesindeyiz. Sahada olan bir rektör olacağımın ilk mesajlarını verdik. Sahada olduğunuzda kampüsün, öğrencinin ve personelimizin sorunlarını daha yakından görme imkanımız oluyor. Geçmişte 6 Şubat depreminde en hızlı aksiyon alan üniversitelerden biri olduk. Deprem sürecinde ve Filistin meselesinde ve bu tür gönüllülük esasına dayalı işlerde ve toplumsal hassasiyetlerde daha birleşmiş, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olma yolunda ilerleyeceğiz. En başta söylediğim gibi sizlerle de iletişime açık olduğumuzu; aracısız bir şekilde bizi tanımanız ve hedeflerimizi görmeniz açısından bu toplantıyı çok önemsediğimi ifade ediyorum" dedi.

"Yeni hastane binası için güçlü bir irade göstereceğiz"

Eskişehirli vatandaşlarında merak konusu olan hastane projesine değinen Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, "Niyetimiz şehrimize yeni bir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kazandırmaktır. Hastane binasının hizmet devam ederken güçlendirilmesi; enfeksiyon ve olumsuz durumların oluşma risklerinden dolayı son derece zordur. ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi şu anda üzerinde en hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Gerekli analizleri yaptırıp önlemleri alarak mevcut binamızın güvenliğini sağladığımız sürece, süreci kademeli bir şekilde yeni binaya geçiş yönünde yürütmek durumundayız. Bölgeden gelen onkoloji hastalarımız, şehir içi sağlık hizmetlerimiz ve tıp fakültesi öğrencilerimiz ile akademisyenlerimizin eğitim ihtiyaçları kesintisiz devam etmek zorunda. Bu nedenle temel talebimiz yeni bir binadır ve bunu sonuçlandırmak adına gereken tüm adımları atmaya hazırız. Bizim için hasta ve can güvenliği her şeyden önce gelir" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un konuşmasının ardından ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan tarafından üniversitenin mevcut durumu ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Programa ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder'in yanı sıra ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy Genel Sekreter Harun Yoldaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Nurullah Karakaş katıldı.