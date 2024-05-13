ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi\'nden Fiziksel Aktivite Şenliği

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturabilmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Fiziksel Aktivite Şenliği' ESOGÜ Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirildi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cemile Bozdemir Özel'in açılış konuşmasıyla başlayan ve 'Haydi Kampüs Hareket Et' sloganı ile gerçekleştirilen şenlik, Ankara'dan katılan ve 11 yıldır aktif olarak zumba eğitmenliği yapan Oben Lermi tarafından düzenlenen zumba etkinliği ile devam etti. Ayrıca şenlik çerçevesinde fiziksel aktivite yarışmaları düzenlenerek, çeşitli kategorilerde başarılı olan öğrencilere fiziksel aktiviteyi teşvik edici hediyeler verildi. ESOGÜ personeli ve öğrencilerinin ilgi gösterdiği Fiziksel Aktivite Şenliği ile sağlığın korunmasında fiziksel aktivitenin rolü bir kez daha vurgulandı. - ESKİŞEHİR