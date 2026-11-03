ESOGÜ Yüzme Havuzu bakım ve onarımın ardından sporculara hizmete açıldı - Son Dakika
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ESOGÜ Yüzme Havuzu bakım ve onarımın ardından sporculara hizmete açıldı

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ESOGÜ Yüzme Havuzu bakım ve onarımın ardından sporculara hizmete açıldı
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ESOGÜ Yüzme Havuzu'ndaki bakım ve onarımı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tamamladı, tesisin altyapısı güçlendi. Sporcular ve vatandaşlar daha modern şartlarda hizmet görecek; yetkililer ildeki spor tesislerinin standartlarını yükseltme çalışmalarının süreceğini belirtti.

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yüzme Havuzu'nda Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporculara ve vatandaşlara daha modern ve elverişli şartlarda hizmet sunulması amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, tesisin altyapısını güçlendirdi. Yetkililer, il genelindeki spor tesislerinin standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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