ESOGÜ Yüzme Havuzu bakım ve onarımın ardından sporculara hizmete açıldı

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yüzme Havuzu'nda Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporculara ve vatandaşlara daha modern ve elverişli şartlarda hizmet sunulması amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, tesisin altyapısını güçlendirdi. Yetkililer, il genelindeki spor tesislerinin standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.