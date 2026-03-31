Esra Işık Gözaltında, Tarım Arazileri İçin Protesto

31.03.2026 11:16
Akbelen Ormanı'ndaki kamulaştırmaya karşı yapılan protestoda Esra Işık gözaltına alındı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan dava kapsamında dün yapılan bilirkişi keşfine yönelik protesto sırasında gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan 679 parsellik tarım arazisinin Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karşı 96 yurttaşın açtığı dava henüz karara bağlanmamışken Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından kamulaştırılacak alanların değerlerinin tespiti ve el koyulması için Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden dava kapsamında belirlenen parsellerde keşif yapıldı.

Keşif sırasında bölge halkı duruma tepki gösterdi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık da dün bölgede açıklama yaptı. Esra Işık, gece saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden dün gece saat 23.50'de yaptığı açıklamada, "Bugün karşı çıktığımız bilirkişi keşifteki itirazlarımızdan sonra gözaltına alınıyorum" bilgisini paylaştı.

Geceyi Milas İlçe Jandarma Karakolu'nda geçiren Işık, sabah saatlerinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Esra Işık'ın annesi Nejla Işık ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sabaha kadar nezaretteydi. Orada da ifadesi alınmıştı. Şimdi adliyeye getirildi ifade veriyor. Burada bekliyoruz. Biz bunların bunların niye yapıldığını biliyoruz. Çocuğumun arkasındayız. Biz toprağımızı savunmak için bunları yapıyoruz. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek."

Kaynak: ANKA

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
