Sarıkamış Yolu ve Anma Yürüyüşü İçin Acil Çağrı

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), 1915 Sarıkamış Harekatı güzergahında bulunan "Akşar-Gaziler-Horasan Yolu"nun ihmal edildiğini belirterek, bölgedeki şehitliklere ulaşımı kolaylaştıracak ve Karadeniz lojistik hattını 50 kilometre kısaltacak yolun acilen tamamlanması çağrısında bulundu. Platform ayrıca, sahipsiz kalan "Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü"nün yeniden Erzurum Valiliği öncülüğünde ulusal ölçekte düzenlenmesini talep etti.

ESTP Yönetim Kurulu, Erzurum ve çevresindeki bölgesel sorunlar ile tarihi mirasın korunmasına yönelik gündemle toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, hem bölge ekonomisini hem de tarihi hafızayı yakından ilgilendiren iki önemli konuyu kamuoyunun takdirine sundu.

"Hem şehitlerin emaneti hem de lojistik hat"

Başkan Abdulkerim Kavaz, "Akşar-Gaziler-Horasan Yolu" olarak bilinen güzergahın tarihi ve stratejik önemine dikkat çekti. Her metrekaresinde vatan evlatlarının kanı bulunan bu hattın kaderine terk edildiğini ifade eden Kavaz, şu ifadeleri kullandı: "1915 Sarıkamış Harekatı esnasında güzergah olarak kullanılmış olan ve on binlerce vatan evladının yattığı bu hat ne yazık ki ihmal edilmektedir. Bu yolun yapılması sadece şehitlerimizin maneviyatını huzura erdirmekle kalmayacak, aynı zamanda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ulaşımını Narman-Pasinler yolundan 50 kilometre daha kısaltacaktır."

Yolun 26 kilometrelik kısmında çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Kavaz, bölgenin tek ulaşım aksı olan yolun mevcut haliyle kullanılamaz durumda olduğunu vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin şehitliklere ulaşmakta büyük zorluk çektiğini belirten Kavaz, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nü, siyasetçileri ve bürokratları acilen sorumluluk almaya davet etti.

Anma yürüyüşleri için seferberlik çağrısı: "İkinci Çanakkale dar kapsamdan çıkarılmalı"

ESTP, 2004 yılında başlatılan ancak son yıllarda koordinasyonsuzluk nedeniyle sönük geçen "Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü"ne yeniden sahip çıkılması için de seferberlik başlattı. 93 Harbi ve Sarıkamış Harekatı'nda Soğanlı Dağları ile Bardız (Gaziler) arasında şehit düşen askerlerin anısını yaşatmanın önemine değinen Kavaz, törenlerin bir ilçenin imkanlarına bırakılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi.

Kavaz, anma etkinliklerinin genişletilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Enver Paşa'nın karargah kurduğu Bardız'daki bu anlamlı törenler, son yıllarda sönük ve katılımın az olduğu bir hale gelmiştir. Burası, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dedelerimizin şehit yattığı topraklardır; adeta ikinci bir Çanakkale'dir. Yürüyüş ve törenlerin yeniden Erzurum Valiliği'nin öncülüğünde; Türk Silahlı Kuvvetleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin katılımıyla tüm ili kapsayacak büyüklükte yapılması gerekmektedir."

"Erzurum ecdadına yakışır şekilde sahip çıkacaktır"

Bölgedeki ulaşım yolları, konaklama mekanları, sosyal tesisler ve tarihi tanıtım noktalarında çalışmaların derhal başlatılması gerektiğini ifade eden ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, konuyu her platformda dile getirmeye devam edeceklerini ve Erzurum'un ecdat mirasına hak ettiği ciddiyet ve samimiyetle sahip çıkacağını sözlerine ekledi.