ESTRAM, itfaiye ekiplerine tramvay kazalarına müdahale eğitimi verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM, muhtemel kaza ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmaları eğitimlerine devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM, iş güvenliği ve acil durumlara yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen eğitimlerde, tramvay kazalarına müdahale yöntemleri ele alınırken ESTRAM çalışanlarına da muhtemel tehlikelere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

İtfaiye ekiplerine teknik eğitim

Behiç Erkin Yerleşkesi'nde düzenlenen eğitimde, tramvay kazalarında olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin araçlara güvenli ve doğru şekilde müdahale edebilmesi için uygulanması gereken yöntemler aktarıldı. Eğitim kapsamında tramvayların teknik özellikleri, kaldırma noktaları, müdahalede kullanılan özel ekipmanlar ve bu ekipmanların çalışma prensipleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca müdahale öncesinde zemin şartlarının kontrol edilmesi, güvenlik talimatlarına uyulması ve hem ekiplerin hem de tramvayların zarar görmesini önleyecek tedbirler üzerinde duruldu.

Personele acil durum bilgilendirilmesi

ESTRAM'ın Batıkent'te bulunan Abdullah Yiğit Zeybek Eğitim Salonu'nda gerçekleştirdiği diğer eğitim çalışmasına ise otobüs şoförleri, Hafif Raylı Sistem Araç Bakım Ekipleri, Sabit Tesisler Müdürlüğü personeli ve diğer çalışanlar katıldı. Eğitimde muhtemel risklerin önceden belirlenmesi, tehlike anında izlenecek yöntemler, acil durumlarda yapılması gerekenler ve ekipler arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.