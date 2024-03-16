ESTÜ\'de Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel anısına ağaç dikim etkinliği düzenlendi

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel anısına ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

9 Şubat 2024 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel, Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde gerçekleştirilen ağaç dikimi etkinliği ile anıldı. Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yunus Özdemir ile Prof. Dr. Onur Kaya, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan, Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Özkan'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte merhumenin ailesi de yer aldı.

"Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel'in adını taşıyacak"

Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Özkan, "Öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel arkadaşımızı ve kızı, evladımız Yağmur Karel'i kaybedeli tam 45 gün oldu. Bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ama acımız hala çok büyük, onu çok özlüyoruz. Onu öğrencilerinin ve bizlerin hep anımsayacağı hatıralar bırakmak istedik. Bugün de onlardan birini gerçekleştireceğiz. Ağaç dikmek geleceğe eser bırakmaktır; bu da Hocamızın ve bizlerin bir eseri olsun istedik. Bu ağaçlar dikildikten sonra oluşacak olan alan, Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel adıyla anılacak" dedi.

"Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel'in kalıcı eseri olarak yaşayacak"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan, "Filiz hocamızı anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Buranın kalıcı bir eser olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Yerine getirilmesi gereken önemli bir hizmetti"

Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, "Bu, yakın bir tarihte kaybettiğimiz Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel hocamız için yerine getirmemiz gereken önemli bir hizmetti. Bu kısım görünür olduğu için, hocamızı bizlere hatırlatması adına, ağaçlarımızı özellikle buraya dikmek istedik. Hocamızı kaybettiğimiz için üzgün olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Bu anının onu yaşatacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ağaçların dikilmesi ve sulanmasıyla etkinlik sona erdi. - ESKİŞEHİR